Міністр оборони РФ Сєргей Шойгу та президент Білорусі Аляксандр Лукашенко

Міністр оборони Росії Сєргей Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Мінську Шойгу зустрівся з головою режиму Аляксандром Лукашенком та міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Аналітики інституту відзначили, що на зустрічі Шойгу і Хреніна були підписані поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

«Міністри оборони обох країн зустрілися в Мінську, щоб ще більше зміцнити двосторонні зв’язки у сфері безпеки між Росією та Білоруссю. Ймовірно, Шойгу намагався тиснути на Білорусь, щоб вона продовжила підтримку наступальної кампанії Росії в Україні», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, напередодні міністри оборони Росії та Білорусі підписали протокол щодо внесення змін до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Що це за зміни, не уточнюється.

Шойгу заявив, що союзницькі відносини РФ із Білоруссю «набули особливого значення в умовах безпрецедентного тиску Заходу та його неоголошеної війни проти Союзної держави».

Сам самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко під час зустрічі із Шойгу визнав, що зараз білоруська та російська армії готуються як «єдине угруповання».

ISW раніше оцінював, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які обмежують готовність Лукашенка зробити це.

Зазначимо, що Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України. Також Лукашенко активно підтримує політику Путіна. Лукашенко переконує, що намагається «не допустити нападу на Білорусь із боку Польщі, Литви і Латвії» та не дозволити «стріляти у спину росіянам». Крім того, він підтвердив, що в Білорусі проходять лікування російські військові.