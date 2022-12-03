Міністр оборони РФ Сєргей Шойгу та президент Білорусі Аляксандр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко публічно визнав, що білоруські військові беруть участь у військовій підготовці мобілізованих росіян на полігонах країни. Про це він заявив під час зустрічі із міністром оборони РФ Сєргеєм Шойгу у суботу, 3 грудня. Як пише «Беларуский Гаюн», публічно те, що білоруські воєнні готують російську армію, було оголошено вперше.

«Думаю, вам уже білоруський міністр оборони розповів про ситуацію в Білорусі, про підготовку, бойове злагодження підрозділів Білорусі та Росії, які присутні в Білорусі. Мушу сказати, що ми серйозно до цього підійшли. І наші, і ваші офіцери готують хлопців. І білорусів, і росіян готують», – заявив Лукашенко.

Це можна інтерпретувати як визнання факту участі білоруських військових інструкторів у підготовці російських «мобіків» на білоруських полігонах.

Зазначимо, що перед зустріччю з білоруським диктатором, Шойгу мав зустріч зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним. Міністри обговорили питання «двостороннього військового та військово-технічного співробітництва». Шойгу та Хренін внесли зміни до російсько-білоруської угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Нагадаємо, що у жовтні Білорусь запровадила на своїй території режим «контртерористичної операції» через нібито загрозу з боку сусідніх країн. Влада Білорусі фактично допомагає росіянам у війні проти України, а з території Білорусі відбувалися обстріли України.