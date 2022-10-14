Білорусь вводить режим «контртерористичної операції» через нібито загрозу з боку сусідніх країн. Про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

«Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі», – заявив Макей.

Також білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.

Вона проходитиме під виглядом перевірки військової придатності.

За словами журналістів, Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.