Білорусь допомагає Росії воювати проти України

Режим білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка використовує оборонно-промисловий комплекс Білорусі для ремонту російської військової техніки, пошкодженої в ході бойових дій в Україні. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У відомстві також повідомили, що білорусами було знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72.

Крім того, в Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку на фронті. Так за даними відомства, протягом минулої доби окупанти випустили одну балістичну та 28 крилатих ракет, 20 з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.

«Ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – йдеться у повідомленні.

Також ворог застосував 14 іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, 12 з цих БПЛА знищили.

Нагадаємо, за даними української розвідки, до Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (в армії РФ перейменовані на «Герань-2»). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.