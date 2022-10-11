Росія почала масово завозити до Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (в армії РФ перейменовані на «Герань-2»). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.

В ГУР також повідомили, що Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «Кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (Добруш, Гомельська область).

Також найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.

Вантажі, за даними ГУР, мають прибути на залізничні станції «Камєнская» (Каменськ-Шахтинський) та «Марцево» (Таганрог) Ростовської області.