«Союзні війська» Росії та Білорусі навряд чи наважаться атакувати Україну з півночі

Російські та білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, попри заяву білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка 10 жовтня про те, що Білорусь і РФ погодилися розгорнути регіональне угруповання військ Союзної держави. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що Лукашенко заявив, що 8 жовтня почалося формування російсько-білоруського угруповання і, що до Білорусі перекинуть понад тисячу російських військовослужбовців.

В ISW вважають, що російський компонент будь-яких формувань угруповання в Білорусі складатиметься з мобілізованих чоловіків або військовозобов’язаних низької готовності, які, ймовірно, не становлять значної військової загрози для України.

Російський компонент угруповання складається з підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних частин – з’єднань, які зазнали великих бойових втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.

Таким чином Росія сподівається використовувати білоруські військові об’єкти та інфраструктуру для утримання та потенційного навчання новомобілізованих російських сил. Кремль може спробувати використати додаткові російські сили в Білорусі, щоб закріпити українські сили поблизу Києва та запобігти їх передислокації для участі в контрнаступах.

Аналітики ISW переконані, що Лукашенко не може дозволити собі внутрішні наслідки втручання Білорусі в Україну. Росія не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або з існуючих підрозділів у Білорусі, а тому загрози нападу з території Республіки Білорусь немає.

Як повідомляв ZAXID.NET, Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ. Напередодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська ведуть переговори з третіми країнами про закупівлю боєприпасів, також переміщують їх із Білорусі.