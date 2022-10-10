Олександр Лукашенко і президент РФ Владімір Путін домовилися про розгортання «спільного регіонального угруповання військ». Про це білоруський диктатор оголосив за результатами наради із силовиками, пише «Белта».

Таке рішення Лукашенко пояснив «загостренням на західних кордонах».

«У зв'язку із загостренням на західних кордонах союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь.Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави», – заявив Лукашенко.

За словами Лукашенка, основу цього угруповання складають збройні сили Білорусі і формування цього угруповання вже почалося.

«Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання, – додав білоруський диктатор.

Натомість в оперативному командуванні «Північ» ЗСУ наголосили, що проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії на північних кордонах України поки не зафіксовано.

Раніше в МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито «підготовці удару по території Білорусі». МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.