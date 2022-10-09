Російські війська ведуть переговори з третіми країнами про закупівлю боєприпасів, також переміщують їх із Білорусі, повідомив у неділю, 9 жовтня, Генеральний штаб Збройних сил України.

Як йдеться в повідомленні, російське керівництво здійснює заходи з пошуку додаткових ресурсів для ведення війни. На цей час Росія веде перемовини з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

«Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали республіки Білорусь. Найближчим часом сплановано переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами», – додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Росія купила снаряди й ракети в Північної Кореї.

13 вересня повідомлялося, що Росія звернулася до Таджикистану з проханням продати їй боєприпаси до 203-мм САУ «Піон» і двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану. Крім того, Росія попросила Міноборони Таджикистану передати 220-мм реактивні снаряди до РСЗВ «Ураган».

У серпні Росія купила в Ірану бойові безпілотники, якими з вересня активно обстрілює різні регіони України. У повітряних силах ЗСУ зауважили, що таким чином держава-терористка економить дорогі ракети.