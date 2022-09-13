Державі-терористці бракує снарядів до «Ураганів» та інших артилерійських систем радянського виробництва

Російська влада намагається викупити у республік Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем і пропонує відставним військовим у цих країнах поїхати на війну в Україну, повідомило у вівторок, 13 вересня, Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У повідомленні стверджується, що нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва звернулась до міністерства оборони республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ «Ураган». Також, за інформацією української розвідки, росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ «Піон» і двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.

Крім того, відставним військовим і співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з російськими збройними силами і взяти участь у війні проти України. Крім Таджикистану, вербувальна кампанія також розгортається в Киргизстані.