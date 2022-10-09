Кримський міст також мав особливе значення для Владіміра Путіна, оскільки він фінансував та відкривав його

Пошкодження Кримського моста у результаті вибуху 8 жовтня явно матиме значний вплив на здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України. Як йдеться в новому огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії, ця здатність і без того була обмеженою.

У розвідці наголосили, що Кримський міст також мав особливе значення для Путіна, оскільки він фінансував та відкривав його.

«Цей інцидент, ймовірно, сильно вдарить по Путіну. Він стався через кілька годин після його 70-річчя, він особисто фінансував і відкривав міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Аркадій Ротенберг», – наголошується в огляді.

У розвідці Британії додали, що залізничний переїзд через Кримський міст був відкритий для вантажних перевезень тільки в червні 2020 року, але він «зіграв ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час вторгнення» РФ в Україну.

Британська розвідка нагадала, що останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Росгвардії Віктор Золотов публічно запевняв про безпеку мосту.

Ймовірно, окупанти відновлять проїзд, але пропускну спроможність значно знизиться.

«Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідома, але будь-яке серйозне порушення його пропускної спроможності, швидше за все, вплине на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6:00 ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.