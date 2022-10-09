Валерія Герасімова та Сєргєя Шойгу зробили винними за провали російської армії в Україні

Вибухи на Кримському мосту могли стати причиною низки серйозних кадрових змін у військовій верхівці РФ. Аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW) припускають, що міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасімова вже могли замінити.

Як йдеться в оприлюдненому звіті, у військовому керівництві Росії могли статися суттєві зміни за минулу добу. Зміни пов’язані з вибухами на Кримському мосту

Міністра оборони Сєргєя Шойгу міг замінити Тульський губернатор Алєксєй Дюмін; начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасімова – заступник головнокомандувача сухопутними військами генерал-лейтенант Алєксандр Матовніков.

Як зазначають укладачі звіту, відповідну інформацію вони не можуть перевірити. Водночас вони звертають увагу довкола ситуації у самій Москві, говорячи про блокування деяких військових на фоні, яких у Кремлі вважають неугодними.

Офіційної заяви міноборони Росії з приводу інциденту на Кримcькому мосту не було. При цьому російське видання Meduza повідомило, що адміністрація президента РФ розіслала російським ЗМІ інструкцію про те, як слід применшувати серйозність ушкоджень моста. Через це аналітики припустили, що не виключено, що Кремль наказав російському Міноборони мовчати з приводу цієї ситуації.

Як зазначили аналітики ISW, російський пропагандист Владімір Соловйов заявив, що РФ повинна почати ударну кампанію по критично важливій українській інфраструктурі замість того, щоб «слухати обіцянки російського Міноборони».

Один із російських військових блогерів попередив, що якщо Путін не вживе заходів у відповідь, це «буде сприйнято за слабкість самого президента». Інший військовий блогер зазначив, що Кремль лицемірно закликає росіян згуртуватися навколо Путіна, в той час, коли він не може прокоментувати такі важливі події, як затоплення крейсера «Москва», обмін полоненими, або розгром на харківському фронті. Як зазначили в ISW, це перша пряма критика на адресу Путіна.

Нагадаємо, що в ГУР Міноборони України напередодні розповіли, що у Москві розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових. До столиці РФ увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського, а рух центром Москви перекрили. Самі ж силовики вирушили до центру спільно з підрозділами міліції. Відповідні відомості надали у розвідці України.

Також надійшла інформація про численні арешти, затримання та блокування російських військових. Крім того, по периметру Москви всі військові підрозділи перейшли у стан підвищеної бойової готовності. Що стало причиною всього цього, не повідомляють.

Крім того, вчора зявилася інформація, що російський президент Владімір Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні. Ним став Сєргей Суровікін, який раніше командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей.