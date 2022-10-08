Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні

Російське міноборони призначило Сєргєя Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні. Про це у суботу, 8 жовтня, повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Суровікін раніше командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей.

Згідно з відкритими даними, генерал-полковник Суровікін народився 11 жовтня 1966 року в Новосибірську. У 1987 році закінчив із золотою медаллю Омське вище загальновійськове командне училище імені М. В. Фрунзе, пізніше Військову академію імені М. В. Фрунзе, з відзнакою Військову академію Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Видання Insider пише, що під час путчу, влаштованого противниками тодішнього президента СРСР Михаїла Горбачова, які намагалися зберегти від розвалу Радянський Союз, теперішній генерал армії РФ керував колоною бронетехніки, яка в'їхала у Москву. Тоді під гусеницями танків загинуло троє людей.

У 1995 році Суровікін, тоді майор, був визнаний Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів. Майбутнього генерала було звинувачено у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Ці статті тодішнього КК передбачали до 8 років позбавлення волі, але йому присудили лише один рік позбавлення волі умовно.

Був головнокомандувачем Повітряно-космічних сил РФ з 31 жовтня 2017 року.

28 грудня 2017 року Владімір Путін вручив генерал-полковнику Суровікіну Золоту Зірку Героя Російської Федерації.

З січня по квітень 2019 року він був на посаді командувача Угрупуванням військ Збройних сил Росії в Сирії. Суровікін командував російським угрупуванням військ у Сирії більше року – довше, ніж будь-хто з вищих офіцерів, які обіймали цю посаду.

16 серпня 2021 року указом Путіна йому присвоєно військове звання генерал армії.

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У березні 2022 року генпрокурорка України Ірина Венедиктова повідомляла про підозру, яку було висунуто Суровікіну. Слідство встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії організував вторгнення російської авіації на територію України та завдання ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільним об'єктам.

ЗМІ ще в липні повідомляли, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу генерала армії Алєксандра Дворнікова. Тоді ж повідомлялося, що командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерал-полковника Суровікіна. Він відповідає безпосередньо за зону бойових дій на Донбасі.

Додамо, що через поразки російської армії на фронті Владімір Путін регулярно змінює командувачів. Зокрема 2 жовтня він звільнив командувача Західного військового округу. Замість Алєксандра Журавльова на посаду призначили Романа Берднікова.