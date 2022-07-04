Росіяни збільшили кількість ракетних ударів після зміни військового командування, — Буданов
Окупанти запускають по Україні ракети, призначені для ядерних боєголовок
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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що РФ для обстрілу території України використовує старі радянські ракети Х-22, які призначені для нанесення ядерних ударів, а збільшення російських ракетних обстрілів повʼязане зі зміною командувача російських сил в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».
«Це не просто старі радянські ракети Х-22, це ракета, яка була призначена для нанесення ядерних ударів. Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр – це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою», – заявив він.
Буданов додав, що з цієї причини «ракети Х-22 не мають тієї точності, яку хотіли б мати».
Також на думку начальника ГУР Міноборони, Росія активізувала останнім часом використання ракет не через захоплення ЗСУ острова Зміїний, а через зміну керівника війни в Україні.
відео «РБК-Україна»
«Жодної конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає. Змінився керівник, як вони кажуть, «спеціальної воєнної операції» в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє», — сказав Буданов.
За його словами, Росія почала частіше використовувати для обстрілів старі радянські ракети Х-22 з низькою точністю, але її це повністю влаштовує.
Буданов також запевнив, що розвідка володіє інформацією про те, скільки ракет ще має росія, але вона не для поширення.
Зазначимо, що 9 квітня стало відомо, що керувати російськими військами в Україні призначили командувача Південного військового округу генерала Алєксандра Дворнікова, який має великий досвід бойових дій у Сирії. Але в кінці травня чи на початку червня його усунули від командування. На його місце призначили генерала Сєргея Суровикина.
Що таке Х-22?
Х-22 «Буря» (виріб Д-2, відповідно до класифікації НАТО – AS-4 Kitchen – «Кухня») – радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Під час російсько-української війни стала знаряддям численних злочинів скоєних російськими загарбниками, зокрема: за її допомогою було вчинено ракетний удар по торговельному центру Riviera, по торговельному центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та інші.
Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22. Призначалась для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і групових цілей (авіаносних ударних груп), за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.
Приблизна вартість ракети Х-22 близько 300-500 тис. доларів. Швидкість польоту сягає до 4265 км/год. Дальність стрільби може сягати до 600 км.
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