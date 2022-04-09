Алєксандр Дворніков командуватиме російськими окупаційними військами в Україні

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні та призначила керувати ними генерала Алєксандра Дворнікова, який до цього воював у Сирії. Про це повідомляє BBC.

«Росія зараз реорганізувала командування своїми силами в Україні, і тепер ними командує генерал, який має великий досвід роботи в Сирії», – розповів журналістам неназваний чиновник.

Зазначається, що після вторгнення в Україну між окупантами була погана координація і Дворніков відповідатиме за її покращення.

«У цього конкретного командира великий досвід російських операцій у Сирії. Тому ми очікуємо, що загальне командування та управління покращиться», – розповів чиновник.

За словами джерела, РФ все ще прагне домогтися якихось успіхів в Україні до 9 травня, проте чиновник вважає, що, через це склалась ситуація, коли політичні імперативи РФ мають пріоритет над військовими.

Про Алєксандра Дворнікова відомо, що з 2000 по 2003 рік він служив у Північно-Кавказькому військовому окрузі РФ на посаді начальника штабу, а згодом командира мотострілецької дивізії. Цей округ у складі армії РФ брав участь у першій та другій Чеченській війні.

З вересня 2015 року його призначили командувачем угрупуванням збройних сил РФ у Сирії.