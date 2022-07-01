Унаслідок ракетного удару частково зруйнований дев’ятиповерховий житловий будинок, загинули щонайменше 17 людей

У ніч на п’ятницю, 1 липня, росіяни обстріляли житловий будинок та базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі на Одещині. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Загалом станом на 6 годину ранку відомо про 20 загиблих: 17 людей – у багатоповерхівці та 3 – на базі відпочинку. Рятувальники продовжують розбирати завали.

«Близько 01:00 у смт у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 кв м», – повідомили в ДСНС.

Фото ДСНС

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що в багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею. Станом на 06:00 відомо про 14 загиблих та 30 постраждалих, серед яких 3 – діти. З-під завалів рятувальники дістали 7 людей, з них 3 – діти. Роботи тривають.

За інформацією Сергія Братчука, внаслідок влучання другої ворожої ракети у базу відпочинку, сталося часткове руйнування 3-поверхової та 4-поверхової будівель бази відпочинку. Станом на 06:00, відомо про 3 загиблих, серед яких – одна дитина, ще одну людину госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають.