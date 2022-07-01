Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру на Одещині в ніч на 1 липня

Одна з баз відпочинку в Сергіївці на Одещині, яку обстріляли росіяни, належала Молдові і була призначена для реабілітації дітей з важкими захворюваннями, повідомила міністерка охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко. За її словами, один працівник центру загинув, а п'ятеро отримали поранення.

Немеренко пояснила, що Центр на березі Чорного моря призначався для реабілітації дітей з Молдови з важкими захворюваннями. Після початку пандемії коронавірусу центр був тимчасово закритий, у ньому залишався мінімальний персонал.

«Сам Центр від обстрілу серйозно не постраждав, були вибиті тільки вікна котельні. Але з жалем нам повідомили, що п'ятьох співробітників Центру поранено й один загинув. Усі вони проживали в будівлі, яка постраждала від обстрілу», – написала міністерка.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня росіяни зі стратегічних бомбардувальників завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області. Ракети влучили в житлову дев’ятиповерхівку і дві бази відпочинку, розташовані в селі Сергіївка. Станом на 16:00 повідомлялося, що від цієї ракетної атаки загинула 21 людина – 16 жителів багатоповерхівки і ще п’ятеро людей на базі відпочинку.