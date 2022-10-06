Серед іншого, ЗСУ захопили від початку війни 460 російських танків

З початку повномасштабної війни Росія покинула на території України більше озброєння, аніж передали Києву західні країни, пише The Wall Street Journal із посиланням на аналітиків Oryx та військових чиновників.

Згідно з відкритими даними, проект Oryx обчислив, що ЗСУ захопили 460 російських танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 броньованих бойових машин і 44 реактивні системи залпового вогню. Це більше, ніж Україні надали усі союзники.

Журналісти зауважили, що ця інформація була зібрана з відкритих джерел, отже, реальна кількість захопленої техніки може бути ще більшою.

Отримане Україною та захоплене важке озброєння

«У нас так багато трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити. Ми починали як піхотний батальйон, а тепер начебто стаємо механізованим», – сказав заступник начальника штабу батальйону «Карпатська січ» Руслан Андрійко.

Однак західна зброя більш просунута і точніша, ніж та, яку загарбники залишають після бою.

«Те, що вони захоплюють, є поєднанням сучасного обладнання, яке може бути використане досить ефективно, і того, якому місце в музеї», – заявив аналітик Oryx Якуб Яновський.

Водночас в Ізюмі Харківської області, звідки росіяни відступили внаслідок українського контрнаступу, ЗСУ вдалося отримати сучаснішу російську техніку. Тепер ЗСУ мають російські танки Т-90 і машини БТР-82.

Експерти зазначили, що Росія також захопила частину українських озброєнь. Здебільшого це відбувалося у перші дні війни. За підрахунками Oryx, з лютого було захоплено 109 українських танків, 15 самохідних гаубиць та 63 бойові машини піхоти.

З початку повномасштабної війни Україна постійно отримує від західних країн зброю. Офіційний Київ каже, що потребує багато озброєння, щоб відбити російські напади. Найбільшими постачальниками є США, Польща, Великобританія та Канада.