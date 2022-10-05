Чехія передасть Україні важку техніку

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в середу оголосила про схвалення подальшої військової допомоги Україні на тлі її повномасштабної війни з Росією. Про це повідомляє портал Novinky.

За словами Чернохової, до нового пакету допомоги входить важка техніка, але подробиці Чехія оголошувати не буде з міркувань безпеки.

Глава чеського Міноборони зазначила, що експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 млрд євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 млрд євро.

На думку Чернохової, нинішня ситуація може сприяти поверненню чеської оборонної промисловості на ті позиції, які вона посідала у 1920-1930-х роках. При цьому 90% усього чеського виробництва озброєнь іде на зовнішні ринки.

До слова, раніше у Чехії лише за місяць зібрали кошти на модернізований танк Т-72 для українських військових.

Перед збором коштів організатори акції порадилися із українськими військовими, а щодо купівлі танка та його транспортування консультувалися із міністерством оборони Чехії. Збір розпочався на початку вересня.