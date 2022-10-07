Аби спробувати почати повторний наступ на Київ, Росії потрібно сформувати відповідні сили. Для цього знадобилось би 2-3 місяці, сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Він можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Для того, щоб створити відповідні сили і ми це відчули, необхідно десь 2-3 місяці», – сказав Наєв в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, 7 жовтня, відповідаючи на запитання, чи можливий повторний наступ на Київ, повідомив «Укрінформ».

Водночас командувач запевнив, що столиця наразі захищена значно краще, ніж на початку війни. Наєв наголосив: теза про те, що російська армія є другою армією світу – це міф.

Також він додав, що Білорусь може наважитися на вторгнення в Україну, коли її дотисне Росія. За словами Наєва, кількість білоруських військ вздовж державного кордону України поки що не збільшилась.

«Білорусь це виконає тоді, коли отримає відповідну команду від Росії, коли дотиснуть білоруський режим, то вони спроможні на таке. Генерал Залужний повністю володіє цією ситуацією, якщо буде зміна обстановки у противника, відповідно ми змінимо і свій склад сил», – наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.