До міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – «еліти» Росгвардії

У Москві почалися арешти військових, внаслідок чого перекрито рух в центрі російської столиці. Про це повідомило в Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Відомо, що до міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – «еліти» Росгвардії. Вони рухаються до центру разом із підрозділами поліції.

З цією метою у центрі Москви частково перекрито автомобільний рух.

«Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність», – повідомили у розвідці.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні міністерство оборони РФ призначило командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні генерала армії Сергія Суровікіна. Він змінив генерала Дворнікова, який керував російською армією в Україні з 8 квітня, після відходу ЗС РФ з території Київської, Чернігівської та Сумської областей.