Російський полонений телефонує матері

На гарячі лінії проекту «Хочу жить» щодо здачі в полон масово звертаються російські військові, а також їхні родичі. За останні кілька тижнів на гарячі лінії проекту «Хочу жить» вже надійшло понад 2000 звернень від росіян, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

«Представник воєнної розвідки України зазначив, що лише за останні кілька тижнів на гарячі лінії проекту вже надійшло понад 2000 звернень», – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

За словами представника спецслужби України Андрія Юсова, сплеск звернень спостерігався після успішного контрнатсупу ЗСУ на Харківщині та після оголошення часткової мобілізації в РФ. Тоді почали телефонувати вже не просто солдати, які перебувають на території України в складі окупаційної армії, а й ті, яких або тільки-тільки мобілізували, і вони ще на території РФ перебувають, або їхні родичі, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію.

Державний проект «Хочу жить» покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон. Для отримання інформації, як здатися, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Як інформував ZAXID.NET, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв російським військовим, які здадуться в полон, цивілізоване поводження, збереження таємниці про обставин здачі в полон і можливість не повертатися до Росії.