Російський полонений телефонує матері

Російські військовополонені в Україні зможуть дзвонити додому раз на кілька днів. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

«Згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені повинні мати можливість спілкуватися з рідними та близькими, і Україна пішла на такий крок саме для дотримання прав військовополонених», – йдеться у повідомленні.

Тепер кожен російський військовополонений зможе дзвонити додому раз на кілька днів. Тривалість однієї розмови становитиме до 15 хвилин. При цьому всі розмови будуть записані та зберігатимуться на сервері.

«Під час Першої та Другої світових воєн це робили за допомогою пошти, а зараз, крім неї, полонені росіяни можуть скористатися IP-телефонами», – додали у відомстві.

Зауважимо, що раніше Міноборони України відкрило гарячу телефонну лінію для родичів російських військових, які вторглися в Україну. Вона має назву Повернись живим з України де близькі російських військових зможуть дізнатися, живі їхні родичі, взяті в полон чи поранені. Також можна розв'язати питання, коли і як забрати тіло загиблого родича з території України.

Також створено сайт «Ищи своих», на якому викладають фото та відео загиблих російських військових, щоб їх можна було ідентифікувати, документи загиблих і полонених, та надають зворотний зв’язок. У Міноборони можуть надати громадянам РФ платну послугу ДНК-ідентифікації загиблих.

Як інформував ZAXID.NET, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв російським військовим, які здадуться в полон, цивілізоване поводження, збереження таємниці про обставин здачі в полон і можливість не повертатися до Росії.