Зеленський звернувся до окупантів російською мовою

Зеленський пообіцяв російським військовим, які здадуться в полон, цивілізоване поводження, збереження таємниці про обставин здачі в полон і можливість не повертатися до Росії. Ввечері 24 вересня Володимир Зеленський звернувся до російських військових. Частина звернення до окупантів була російською мовою.

За його словами, Україна гарантуватиме кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі:

цивілізоване поводження, відповідно до всіх конвенцій;

ніхто не дізнається обставин здачі в полон та того, що здача в полон була добровільною;

у випадку небажання обміну та повернення до Росії, російським військовим буде забезпечено таку можливість.

За словами Зеленського, російських командирів не хвилюють життя громадян.

«Їм потрібно заповнити «порожні місця» після вбитих, поранених, тих, що втекли або полонених російських солдатів. Ці місця можуть бути заповнені хоч молодими айтішниками, які взагалі не служили, хоч пенсіонерами, які служили хіба що в радянській армії», – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем.

«Втекти від злочинної мобілізації краще, ніж бути покаліченим і потім ще відповідати перед судом за участь в агресивній війні. Здатися в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, під абсолютно справедливими нашими ударами, тому що Україна в цій війні захищається», – додав президент.

Він запевнив, що Україна звільнить усі свої території, підкресливши, що це стосується також Криму, а військові злочинці будуть покарані.

Відео з офіційного YouTube Володимира Зеленського