Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти хочуть перечекати зиму на окупованих територіях та наступати знову. Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у середу, 21 вересня.

За його словами, Росія боїться справжніх переговорів і не збирається виконувати будь-які міжнародні зобов'язання. «Бреше всім, як це типово для агресорів. Для терористів», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що коли Росія говорить про переговори, вона хоче лише загальмувати свій відступ, перезимувавши на тимчасово окупованій території України, та підготувати сили для спроби нового наступу «для нових Буч, нових Ізюмів. Або хоча б забезпечити собі фортифікацію на захопленій землі та приховану мобілізацію вдома».

«Ми не можемо погодитися на відкладену війну. Бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз», – наголосив Зеленський.

Голова держави знову нагадав світовій спільноті, що Україні потрібні зброя, техніка, снаряди й далекобійні наступальні озброєння, зокрема, щоб звільнити окуповані території. Також він сказав, що країні необхідні системи протиповітряної оборони та фінансова підтримка.

Нагадаємо, під час цього виступу президент також представив «українську формулу миру», яка складається з п’ятьох пунктів.

Напередодні президент держави-терористки Росії Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію. Для війни з Україною Росія хоче залучити ще 300 тис. солдатів.

20 вересня ватажки окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях оголосили про проведення «референдуму» про «приєднання» цих регіонів до Росії. Водночас на те, що його результат вже сфальсифіковано, вказує той факт, що голосувати на цих «референдумах» можна буде навіть у Росії (зокрема у в’язницях), а для отримання бюлетеня можна буде пред'явити фактично будь-який документ, а не лише паспорт, виданий окупантами. Низка країн світу вже назвали ці «референдуми» нікчемними й наголосили, що не визнаватимуть їхніх результатів.