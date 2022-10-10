Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що про повторне вторгнення з Білорусі наразі не йдеться. За його словами, наразі немає інформації про повторний наступ російських військ із боку РБ.

«Лукашенко продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету. Заява про розміщення ru-контингенту в Білорусі під надуманими приводами – формалізація окупації. Україна оцінює ризики й готова до будь-яких загроз», – написав Подоляк у Twitter.

Лукашенко продовжує продавати Рф останні крихти суверенітету. Заява про розміщення ru-контингенту в Білорусі під надуманими приводами – формалізація окупації. оцінює ризики й готова до будь-яких загроз. Ситуація контрольована, про повторне вторгнення з РБ наразі не йдеться. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 10, 2022

За його словами, ситуація контрольована.

Як повідомляв ZAXID.NET, Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ. Напередодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська ведуть переговори з третіми країнами про закупівлю боєприпасів, також переміщують їх із Білорусі.