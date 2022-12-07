Білоруські військові невдоволені діяльністю військово-політичного керівництва через загрозу втягування країни у війну з Україною. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначають в Генштабі, на полігонах Білорусі триває підготовка російських підрозділів. Ця країна продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних і авіаційних ударів.

«Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною», – йдеться у зведенні.

Водночас ситуація на Волинському та Поліському напрямках значних змін не зазнала. Там, як і раніше, не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника, але білоруські військові схвильовані перспективою воювати проти України.

Зазначимо, що Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України. Білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко активно підтримує політику Путіна. Він також переконує, що намагається «не допустити нападу на Білорусь із боку Польщі, Литви і Латвії» та не дозволити «стріляти у спину росіянам». Крім того, він підтвердив, що в Білорусі проходять лікування російські військові.

Нещодавно міністр оборони Росії Сєргей Шойгу їздив у Мінськ для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України.