Під час навчань бійці вдосконалили навички взаємодії в бойових умовах

Збройні сили України провели біля кордону з Білоруссю штабне тренування. Про це прес-служба ЗСУ повідомила у Facebook.

«На вимогу командувача угруповання Сил і засобів оборони м. Києва проведено спільне штабне тренування 120-ї бригади територіальної оборони ЗСУ з підпорядкованими військовими частинами в смузі оборони поблизу ділянки кордону з республікою Білорусь», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час навчань військові частини вдосконалили навички взаємодії між нижчим і вищим штабами.

Заходи проводилися із залученням сил та засобів, наявних в оперативному підпорядкуванні 120-ї окремої бригади тероборони.

Зазначимо, що Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України. Білоруський диктатор Аляксандр Лукашекно активно підтримує політику Путіна. Він також переконує, що намагається «не допустити нападу на Білорусь із боку Польщі, Литви і Латвії» та не дозволити «стріляти у спину росіянам». Крім того, він підтвердив, що в Білорусі проходять лікування російські військові.

Нещодавно міністр оборони Росії Сєргей Шойгу їздив у Мінськ для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України.