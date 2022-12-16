Знищена на початку широкомасштабного вторгнення російська воєнна техніка під Києвом

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) називають «надзвичайно малоймовірним» те, що російські сили зможуть взяти Київ, навіть якщо знову атакуватимуть із Білорусі. Так аналітики відреагували на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що існує імовірність нової спроби росіян захопити Київ.

Як йдеться у новому звіті ISW, надзвичайно малоймовірно, що російські сили атакуватимуть північ України взимку 2023 року більш успішно, ніж це було в лютому 2022 року.

«Звичайні сили Росії сильно деградували і їм бракує тієї бойової потужності, яку вони мали, коли Росія намагалася здійснити (і провалила) свою повномасштабну спробу захопити Київ у лютому 2022 року. Російські війська не змогли зберегти свої здобутки по всій Україні та втратили понад 70 тис. квадратних кілометрів окупованої території після того, як залишили Київ», – пишуть аналітики

ISW вказує, що російські сили в Бахмуті наразі просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу після зосередження там основних зусиль.

«Росія не встановила переваги в повітрі, не кажучи вже про панування в повітрі в Україні, і в основному вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів. Українські війська, зі свого боку, підготували значну оборону на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року», – додали в ISW.

За словами аналітиків, місцевість біля білорусько-українського кордону не є сприятливою для маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва проходять через оборонні блокпости в Чорнобильській зоні відчуження, де українські війська тепер мають досвід захисту.

«Українські війська, зі свого боку, підготували значні оборонні укріплення на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року», – йдеться у звіті.

В ISW заявляють, що, можливо, Росія створює умови для проведення нового наступу на Україну – ймовірно, на Київ – взимку 2023 року, при цьому наголошують, що «надзвичайно малоймовірно», що така атака буде успішною, а напад Росії з Білорусі наразі не є неминучим.

Аналітики також вкотре зауважують, що цілі президента Росії Владіміра Путіна в Україні не змінилися. Він використовує дві одночасні військові дії (наступальні дії на Донеччині і масовані атаки по цивільній і критичній інфраструктурі України) для досягнення своєї мети завоювання України й отримання значних поступок.

Нагадаємо, що в оприлюдненому напередодні інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

Водночас у Генштабі ЗСУ заявляють, що нарощування російської військової присутності на території Білорусі, яке почалося в середині жовтня, триває, але ймовірність наступальної операції з території цієї країни Генштаб нині оцінює як низьку.