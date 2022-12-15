Олексій Резніков

Підготовка десятків тисяч мобілізованих і нових призовників може свідчити про наміри Росії розпочати новий наступ в Україні. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню The Guardian.

Він нагадав, що під час так званої часткової мобілізації в жовтні в Росії вдалося призвати близько 300 тис. людей, із яких 150 тис. – уже на полі бою. Ще 150 тис., за словами Резнікова проходять підготовку, їх буде використано для нового наступу на Україну.

«Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тис. осіб, приступила до навчальних курсів у різних таборах. На підготовку призовників витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і торік», – вважає очільник оборонного відомства.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також вважає, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена до кінця січня або лютого.

У вересні Росія провела мобілізацію близько 300 тис. солдатів. Аналітики припускають, що ця хвиля мобілізації може бути не останньою. З листопада в Росії розпочався осінній призов молодих солдатів.