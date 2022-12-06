Збройним силам України наразі потрібна зброя

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі немає потреби у проведенні додаткової хвилі мобілізації в Україні. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

«У нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генерального штабу, все це на доповіді було і під контролем верховного головнокомандувача ЗСУ, але говорити сьогодні, станом на зараз, що нам потрібна додаткова мобілізація, питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони», – заявив міністр.

За словами Резнікова, Збройним силам України наразі потрібна зброя. Мова йде про артилерію, снаряди до неї, броньовані машини, танки, літаки.

«І партнери знають наш перелік, для того аби наші дівчата та хлопці могли на фронті бути більш успішними та ефективними, як ми це вже демонструємо», – додав міністр.

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що зараз в Україні немає потреби вручати повістки військовозобов'язаним на блокпостах, оскільки є велика кількість добровольців.

Монастирського запитали про порушників комендантської години і про те, чи видаються їм повістки, щоб ті «згадали про воєнний час» і відвідали військкомат.

«Сьогодні у нас є велика кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ. Спілкуючись із нашими Збройними Силами, я розумію, що у них сьогодні є можливість вже відбирати кращих із тих, хто бажає. Тому загалом на сьогодні немає потреби, щоб комусь повідомляти на блокпостах», – сказав Монастирський.