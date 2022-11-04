Заброньовані військовозобов'язані добровільно можуть бути призваними до війська під час мобілізації

У п’ятницю, 4 листопада, Верховна Рада України ухвалила законопроект, який дозволяє бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Законопроект № 7687 підтримали 290 депутатів.

Законопроект надав уряду повноваження розробити новий поряд бронювання. Він має включати критерії віднесення підприємств до критичних. Тим самим закон уточнює категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

Відповідно до документа, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо необхідно для функціонування цих органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), коли це необхідно для виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які виробляють товари та надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період.

Водночас заброньовані військовозобов'язані добровільно можуть бути призваними до війська під час мобілізації.

«Нарешті прийнято в цілому довгоочікуваний закон №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації», – повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Нардеп розповів про дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання. Зокрема, йдеться про надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання.

Друга новація передбачає дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував осінній призов строковиків у жовтні – грудні 2022 року та відклав демобілізацію.