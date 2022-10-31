В умовах воєнного стану будь-кому з чоловіків віком від 18 до 60 років може прийти повістка. Якщо в людини немає причин на відстрочку, то наступний етап після уточнення даних в Територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) – проходження військово-лікарської комісії. За результатами цього огляду людину можуть визнати придатною, обмежено придатною або непридатною до служби. Окрім того, в деяких випадках військовозобов'язаний може отримати відстрочку до шести місяців.

ZAXID.NET разом з юристкою регіонального офісу БФ «Право на захист» Анастасією Васильєвою пояснює, як проходить військово-лікарська комісія і що треба знати перед походом на огляд.

Кому і коли треба проходити медкомісію у воєнний час?

Коли військовозобов'язані отримують повістки, то мають прийти у ТЦК і СП з усіма необхідними документами. Якщо права на відстрочку у людини немає, то її обов'язково відправляють на військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно обом сторонам: і військовозобов'язаному, і армії, адже людина може не знати про якісь свої захворювання або мати неточну інформацію. Так що медкомісію проходять всі, у кого немає права на відстрочку з інших, окрім стану здоров'я, причин.

Важливо пам'ятати, що під час воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації. За цей період обставини могли змінитися і людина, яку визнавали раніше придатною, може, наприклад, тепер мати причини для відстрочки чи навпаки.

Загалом висновок ВЛК комісії дійсний 12 місяців.

Як відбувається проходження медкомісії?

Перед проходженням медкомісії військовозобов'язані мають пройти деякі обстеження у цивільній лікарні. Йдеться, зокрема, про флюорографію, обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, ЕКГ, аналіз сечі, визначення групи крові та резус-належності. Тим, хто старше за 40 років, проводять вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.

До початку огляду військкомат отримує дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів щодо військовозобов'язаних. Щодо людей, які перебувають на обліку у цих закладах, отримують витяг з історії хвороби, на людей з інвалідністю – дані з органів соціального захисту і медкартку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Уже під час безпосередньої медкомісії у ТЦК і СП військовозобов'язаного оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Також людину можуть направити на огляд до інших спеціалістів, якщо в цьому є потреба. Після огляду медиків засідає військово-лікарська комісія, яка приймає рішення про не/придатність особи до служби.

«Навіть якщо особа прийде зі звичайної поліклініки з якимись висновками про непридатність – це не є підставою для прийняття рішення щодо звільнення з обліку. У будь-якому випадку остаточне рішення приймає військово-лікарська комісія, а висновки цивільних лікарів лише беруться до уваги. Звісно, що якщо під час ВЛК у лікарів виникли якісь питання і потрібне детальніше обстеження, тоді людину відправляють на повторний огляд в лікарню. Далі з висновками цих лікарів особа знову приходить на ВЛК і отримує висновок про свою придатність», – пояснює Анастасія Васильєва.

Хто може бути непридатним через стан здоров'я?

Згідно з ст. 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», не підлягають під мобілізацію особи з інвалідністю будь-якої групи.

Щодо решти, то існує положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, де є перелік захворювань, що дають призовнику право на відстрочку або на отримання довідки про непридатність. При цьому перелік таких захворювань у воєнний час є набагато меншим, ніж у мирний.

Так, якщо у мирний час від служби в армії звільняють хворих на кишкові інфекції, вірусні хвороби, гельмінтози, то у воєнний час такі люди є обмежено придатними. Своєю чергою, активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини вважається достатньою підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. А от туберкульоз без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини робить особу непридатною для військової служби в мирний час, але обмежено придатною у воєнний.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі на тяжкі форми вірусних гепатитів, а також ті, має зумовлену ВІЛ хворобу, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо. Водночас інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом, так само як і грибкові хвороби, роблять громадянина непридатним до служби лише у мирний час. Проте у воєнний час ідеться лише про тимчасову непридатність чи обмежену придатність.

Важливо також розуміти, що різні види військ мають ще і свої вимоги щодо стану здоров'я нових кадрів. Наприклад, у повітряно-десантні підрозділи не беруть людей з поганим зором, надмірною вагою тощо. Свої вимоги є у сил Спеціальних операцій та інших спецпідрозділів ЗСУ.

На скільки часу можна отримати відстрочку за станом здоров'я?

Якщо людина має певні захворювання, через які не може проходити службу, то спочатку їй можуть дати відстрочку на два місяці. Після проходження цього терміну військовозобов'язаний має пройти повторну ВЛК і тоді за потреби йому можуть ще двічі продовжити цю відстрочку на два місяці. Тобто загальний термін такої відстрочки – шість місяців. Після цього військово-лікарська комісія буде приймати рішення про визнання особи непридатною до служби.

Якщо людину визнають непридатною, то її знімають з військового обліку і вона вже не є військовозобов'язаною.

Кажуть, що на фронт беруть всіх підряд: і здорових, і хворих...Це правда?

За словами Анастасії Васильєвої, на початку військових дій справді були випадки, що мобілізовували людей з інвалідністю та хворобами, бо тоді треба було швидко доукомплектувати військо. Втім зараз так вже не відбувається.

«Звісно, що людей з певними хворобами можуть мобілізувати, але вони будуть виконувати якісь підсобні, штатні роботи, а не бойові завдання», – пояснює Анастасія Васильєва.

З її слів, зараз навпаки частішають випадки, коли люди хочуть йти воювати, але їх не беруть через інвалідність чи інші серйозні проблеми зі здоров'ям.

«Теоретично за згодою таких осіб вони можуть бути мобілізовані, але окремо буде вирішуватися, на які позиції», – каже Анастасія Васильєва.