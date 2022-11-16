В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відтак воєнний стан і мобілізація триватимуть щонайменше до 19 лютого 2023 року.

Про це у середу, 16 листопада повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що за постанови №8189 та №8190 проголосували — 294 та 297 депутатів відповідно.

Зазначимо, що воєнний стан вже продовжують уп’яте від початку повномасштабного вторгення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.