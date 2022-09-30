Кабінет Міністрів змінив правила перетинання кордону для деяких категорій чоловіків на час дії воєнного стану. Йдеться про спортсменів, які входять до складу команд національних збірних. Відповідні зміни внесли до постанови Кабміну про правила перетинання держкордону в умовах воєнного стану 27 вересня.

Зокрема, у постанові визначені особливості пропуску спортсменів, включених до складу національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських видів спорту та осіб з інвалідністю, тренерів зі складу національних збірних команд тощо.

Під час воєнного стану також дозволили виїзд спортсменів, тренерів, які входять до складу команд спортклубів найвищих дивізіонів із ігрових видів спорту. Також це стосується супроводжуючих людей, які входять до команди.

За інформацією Держприкордонслужби, підставою для виїзду членів спортивних команд має бути лист міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби. Спортсмени можуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 днів. За необхідності, термін перебування спортсменів за кордоном може бути продовжений.