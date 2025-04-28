Віктору Януковичу винесли вирок за організацію незаконного переправлення людей через кордон та підбурювання до дезертирства

Колишній президент-утікач Віктор Янукович отримав 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон. Про це у понеділок, 28 квітня, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генерального прокурора ухвалено вирок четвертому президенту України та колишньому заступнику начальника управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України», – йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки Костянтином Кобзарем та російськими представниками, незаконно літаком перетнув держкордон України й організував переправлення щонайменше 20 людей із близького оточення та військовослужбовців Управління державної охорони.



«Політ здійснювався поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота Збройних сил Росії з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку до військового аеродрому у місті Єйськ», – розповіли прокурори.

Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти до військового аеродрому «Гвардійське» на території Криму. Там Янукович прийняв рішення остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Росії в районі Козачої бухти у Севастополі, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії.

З Криму їх вивозили морем російські військові. У результаті разом з експрезидентом виїхала частина працівників держохорони, на військову службу вони не повернулися. Маршрут пересування президента-втікача повністю контролювався та супроводжувався росіянами й погоджувався безпосередньо із президентом Росії Владіміром Путіним.



«Справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя», – додають у повідомленні.

Подільський районний суд Києва визнав винними у вчиненні злочинів та призначив покарання:

Януковичу – 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства,

Кобзарю – 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Віктора Януковича винним за статтею «Державна зрада» та заочно засудив його до 13 років в'язниці. Також суддя оголосив, що сторона обвинувачення довела: Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України.

В Україні Янукович також проходить у низці кримінальних проваджень, зокрема – про державну зраду через «харківські угоди», про заволодіння «Межигір’ям», про розстріли на Майдані, та про узурпацію влади.