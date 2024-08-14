Ексохоронці Януковича спільно з нацгвардійцем шпигували за українськими посадовцями
Пособники росіян готували вбивства спецслужбовців та вербування їх для ІПСО проти України
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Служба безпеки України ліквідувала агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили колишні охоронці президента-втікача Віктора Януковича та службовець Національної гвардії. Вони збирали інформацію про українських спецпризначенців, посадовців та громадських діячів, повідомили у пресслужбі СБУ в середу, 14 серпня.
За даними правоохоронців, до складу агентурного осередку увійшли двоє ексохоронців Януковича – 48-річний Дмитро Іванов та Роман Лапа. Обидва службовці працюють в Росії та тимчасово окупованому Криму.
У 2014 році Іванцов, який очолював підрозділ УДО, особисто супроводжував Віктора Януковича під час його втечі до Росії. Зазначається, що Дмитра Іванцова завербував ще до 2012 року співробітник Департаменту контррозвідувальних операцій 1 служби ФСБ Ігорь Єгоров.
«Після окупації півострова Іванцов зрадив присягу, прийняв громадянство РФ і перейшов на службу до федеральної служби охорони Росії. Досудовим розслідуванням встановлено, що зрадник продовжив активно працювати на ФСБ», – повідомили у пресслужбі СБУ.
Його спільник, Роман Лапа, також залишився в окупованому Криму та наразі працює у Севастополі.
Правоохоронці з’ясували, що до агентурної мережі також входив 46-річний мешканець Києва, який є чинним військовослужбовцем Нацгвардії, а раніше працював водієм Дмитра Іванцова. Він збирав інформацію з відомчих систем у правоохоронних органах, використовуючи своїх знайомих. Отриману інформацію чоловік мав передати Іванцову через підготовлені канали зв’язку.
«За наявними даними, рашисти планували використовувати ці відомості для ліквідації, вербування та проведення інформаційно-психологічних спецоперацій щодо українських посадовців», – повідомили правоохоронці.
Нацгвардійця затримали у Києві та вилучили в нього комп’ютери, мобільні телефони та інші докази його роботи на росіян. Йому повідомили про підозру ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі, наразі він перебуває під вартою.
Дмитру Іванцову повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 ККУ та чч. 1, 2 ст. 111 ККУ (державна зрада за змовою). Йому загрожує довічне ув’язнення в разі затримання. Правоохоронці також встановили, що він передавав ФСБ наявні з часів його роботи в УДО секретні плани порядку дій на випадок небезпеки для президента. Його спільник, Роман Лапа, отримав підозри за такими ж статтями.