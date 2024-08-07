Наталія Шарко отримувала зарплату до квітня 2023 року

Суддя Генічеського районного суду Херсонської області Наталія Шарко, підозрювана у державній зраді, отримала майже 1,4 млн грн зарплати до того, як її звільнила Вища рада правосуддя. При цьому суддя не здійснювала правосуддя з початку повномасштабної війни та залишилася на тимчасово окупованих територіях України, повідомили у середу, 7 серпня, журналісти «Слідство.Інфо».

У липні Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядала скаргу на Наталію Шарко, яка, за заявою позивача, співпрацює з окупантами. За результатами засідання жінку звільнили з посади судді Генічеського райсуду. Втім, до звільнення жінка отримувала зарплату попри те, що вже понад два роки не здійснює правосуддя.

Попри те, що Наталію Шарко досі не визнали винною у співпраці з росіянами та держзраді, Вища рада правосуддя здійснила незалежне оцінювання, яке визначило, чи є в діях судді дисциплінарне порушення. ВРП визначила, що Шарко може співпрацювати з росіянами, оскільки вона:

залишилася на ТОТ Херсонщини;

не заявляла про втручання у свою діяльність;

не просила про переведення;

не здійснює правосуддя з 24 лютого 2022 року.

Окрім того, Шарко помітили на відео 23 вересня 2023 року, де вона виголошувала святкову промову в ролі окупаційної «першої заступниці голови Генічеської військово-цивільної адміністрації» та хвалила російських окупантів.

Зазначається, що зарплату жінці перестали виплачувати у квітні 2023 року з причини її відсутності на роботі. Втім, з лютого 2022 року по квітень 2023 року жінка отримувала зарплату з держбюджету України – за цей період вона отримала 1,38 млн грн.

За даними слідства, Шарко після захоплення росіянами Геніческа погодилася працювати в окупаційних структурах, зокрема, працювати суддею від ворожої влади. У 2023 році Наталія Шарко винесла рішення щодо арешту викраденого кримського татарина Ленура Халілова, якого звинувачують нібито в організації незаконного збройного угруповання. Поліція також вважає, що суддя-зрадниця працює в окупаційній адміністрації.