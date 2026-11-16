Після проведення необхідних слідчих дій 16-річного росіянина доправили до сімейного суду

У Варшаві 16-річний громадянин Росії погрожував однокласникам і керівництву школи масовим убивством. Після затримання підліток пояснював, що нібито жартував. Сімейний суд вирішив на три місяці помістити його до молодіжного виховного центру. Про це у понеділок, 16 листопада, повідомила поліція варшавського району Мокотув.

Інцидент стався в одному з навчальних закладів району Урсинув. Про тривожну поведінку учня правоохоронців повідомила адміністрація школи. За даними поліції, хлопець погрожував убити багатьох людей – як своїх однокласників, так і представників керівництва закладу. Зміст погроз давав підстави побоюватися, що він може їх виконати.

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Поліцейські, які займаються справами неповнолітніх, одразу прибули до школи та затримали підлітка. Після цього правоохоронці почали з'ясовувати обставини інциденту й збирати докази. Під час розслідування вони вилучили телефон хлопця. У ньому знайшли матеріали, які можуть свідчити про пропагування фашистського державного устрою. Крім того, підліток публікував у соцмережах фотографії з ножем і предметами, схожими на зброю.

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Зібрані докази стосуються погроз, а також матеріалів із телефона. Окремо правоохоронці перевіряють підозру щодо вчинення неповнолітнім іншого правопорушення сексуального характеру.

Після проведення необхідних слідчих дій 16-річного росіянина доправили до сімейного суду. Там постановили тимчасово помістити його до молодіжного виховного центру на три місяці. Подальшу долю підлітка визначатиме суд.

Речниця варшавської поліції Марта Хаберська в коментарі Polsat News підтвердила, що повідомлення про погрози надійшло від керівництва школи. За її словами, хлопець погрожував убити навіть кілька десятків людей. Після затримання підліток визнав, що висловлював такі погрози. Водночас він стверджував, що це були лише «слова, сказані жартома», і запевняв, що насправді не хотів нікому завдавати шкоди.

Хаберська наголосила, що навіть погрози, які людина називає жартом, можуть викликати в інших реальне відчуття небезпеки та мати правові наслідки.

Нагадаємо, у Вроцлаві затримали двох громадян України віком 18 і 19 років після інциденту на вул. Валонській. Молоді чоловіки погрожували перехожим муляжами вогнепальної зброї, заявляли про нібито вибухівку у квартирі та вигукували погрози на національному ґрунті. Повідомлення про бомбу не підтвердилося. Згодом обох українців депортували з Польщі.