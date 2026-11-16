Roshen увійшов у трійку компаній, які володіють найбільшою кількістю торговельних марок

В Україні майже 22 тисячі компаній володіють понад 71 тисяча торговельних марок. Водночас більшість бізнесів мають лише один зареєстрований бренд, а великі портфелі з сотень торговельних марок зосереджені в руках кількох десятків компаній. Найбільше торговельних марок серед українських компаній має виробник напоїв «Оболонь». До трійки лідерів також увійшли кондитерські корпорації Roshen і «Конті». Про це свідчить дослідження аналітиків R&D-центру YouControl.

Загалом в Україні зареєстровано понад 234 тисячі чинних торговельних марок. Із них понад 71 тисячв належить українським юридичним особам.

Компанії з найбільшою кількістю торговельних марок

Приватне акціонерне товариство «Оболонь» має 769 торговельних марок і займає першу сходинку у рейтингу. Вона входить до однойменної корпоративної групи, а її ключовою особою є Олександр Слободян.

Друге місце у дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», на рахунку якого 645 торговельних марок. Компанія входить до корпоративної групи «Укрпромінвест», а її бенефіціарним власником зазначений Олексій Порошенко (син п’ятого президента Петра Порошенка).

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Третю сходинку посідає товариство з обмеженою відповідальністю «ТБ «Конті» із 593 торговельними марками. Переважно це бренди кондитерської продукції, серед найвідоміших: Super Kontik, Bonjour KONTI, Timi, Amour, BiSKonti та «Джек».

Більшість компаній мають один бренд

Попри велику кількість зареєстрованих торговельних марок, їх власники розподілені нерівномірно. За підрахунками YouControl, 61% компаній, а саме – 13 265 юридичних осіб мають лише одну торговельну марку; ще 7 431 компанія, або 32% від загальної кількості, – володіє від двох до десяти марок.

Значно менше бізнесів мають великі портфелі, від 10 до 50 торговельних марок – 880 компаній; від 50 до 100 – 87 компаній; понад 100 торговельних марок – лише 60 юридичних осіб.

Отже, компанії з портфелями понад 100 марок становлять невелику частину всіх власників інтелектуальної власності в Україні. Великі портфелі торговельних марок мають не лише виробники продуктів харчування та напоїв. Зокрема, до лідерів увійшла компанія «Київстар» із 499 торговельними марками, це найбільший показник серед мобільних операторів, фармкомпанія «Фармак» – 439 торговельних марок, а також постачальник і виробник фармацевтичної продукції «Кусум» – 378 брендів.

Раніше ZAXID.NET писав, що понад 90% прибутку кондитерської галузі забезпечують дві структури бізнесу Петра Порошенка – кондитерська корпорація та Вінницька фабрика. У 2025 році разом вони заробили майже 7,95 млрд грн. Ба більше, корпорація «Рошен» увійшла до списку найбільших кондитерських компаній світу, зайнявши 13-те місце із доходом 1,5 млрд доларів.