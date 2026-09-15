Упродовж 14 років Святослав Літинський домагався зміни російської назви цукерок "Сливки-ленивки" корпорації "Рошен"

Львівський активіст, волонтер і мовний діяч Святослав Літинський домігся зміни російської назви популярних цукерок корпорації «Рошен» «Сливки-ленивки». Для цього йому знадобилося 14 років, упродовж яких він регулярно звертався до «Рошен» із листами про необхідність перейменувати солодощі, але у відповідь отримував відмови або ігнор.

«Починаючи з 2012 року ми зверталися до “Рошен” щодо перейменування їхніх солодощів. Спочатку була жорстка відмова. Потім навіть обіцянка все змінити. А потім – ігнорування нас. Згодом на письмове звернення щодо перейменування солодощів були погрози судами, щоб я не поширював "голослівні звинувачення"… І ось через 14 років після першого звернення і 14 років після обіцянки змінити – ці зміни нарешті відбулися. “Сливки-ленивки” перейменовано!», – зазначив у коментарі ZAXID.NET Святослав Літинський.

До українізації цукерки мали російську назву «Сливки-ленивки». Фото Святослава Літинського

Зміну назви також підтвердила офіційна сторінка «Рошен» у Фейсбуці. У пості про нову назву для популярних цукерок кондитери опублікували одне речення про те, що «У нас корівки люблять відпочити» та кілька фотографій корови на пасовищі, а також нову етикетку із новою назвою цукерок – «Лінива корівка».

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Святослав Літинський нагадав, що неодноразово звертався до «Рошен». Зокрема, у 2012 році разом зі спільнотою «И так поймут», яка об’єднала однодумців, що виступали за українізацію. Але тоді корпорація «Рошен» повідомила, що назву «Сливки-ленивки» не змінюватиме, бо компанії якось «треба виживати», очевидно, маючи на увазі орієнтацію на російський ринок. У 2016 році активіст знову звернувся до «Рошен». До корпорації він також звертався у 2022 та 2023 роках. На звернення у 2023 році корпорація «Рошен» відповіла, що «Сливки-ленивки» є зареєстрованою торговельною маркою і попросила «утриматися від голослівних звинувачень» на адресу компанії.

У 2012 році на вимоги Літинського відреагував тодішній власник корпорації «Рошен» Петро Порошенко. Він повідомив, що його рішення повернути українську мову на упаковки товарів компанії «Рошен» підтримала Рада директорів.

«Питання щодо мови, суверенітету і територіальної цілісності – це державні питання. Тому я ініціював обговорення цієї теми на Раді директорів корпорації "Рошен", і в результаті мої аргументи були сприйняті: українські товари на українському ринку повинні бути українською мовою. Це так само важливо, як і те, що в Україні має бути єдина державна мова – українська. Це моя позиція: вона була, є і буде незмінною», – заявив Порошенко. Але далі заяв справа з українізацією етикеток так і не просунулася.

Нагадаємо, Святослав Літинський є відомим активістом, який бореться за українізацію сервісів, товарів та послуг, представлених в Україні. Раніше він змусив Samsung, Zanussi та Indesit зробити україномовні написи на панелях керування пральних машин, а в Samsung домігся ще й українізації мікрохвильових печей. Таку ж діяльність Літинський розгорнув і в автомобільній сфері. Наприклад, він домігся від Volkswagen впровадження україномовного меню бортових систем. У 2015 році він через суд змусив МВС перекладати всі виступи тодішнього міністра Арсена Авакова українською мовою.