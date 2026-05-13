Попит га солодощі в Україні залишається стабільним – у 2025 році сукупний дохід галузі виробництва кондитерських виробів сягнув 75,2 млрд грн. Для порівняння, у 2021 цей показник оцінювали у 35,5 млрд грн. Тобто наразі дохід більш ніж удвічі більший. Про це свідчить аналітика сервісу VKURSI, який аналізує дані державних реєстрів.

Хто заробляє на шоколаді найбільше?

Галузь в середньому щорічно зростала орієнтовно на 20%. Ще швидше зростали прибутки виробників. Так, якщо у 2021 році вони становили 3,1 млрд грн, то у 2025 році вже досягли 8,6 млрд грн. Тобто за п’ять років прибутковість ринку зросла майже утричі.

До десятки найбільших виробників увійшли:

90% ринку контролює корпорація «Рошен»

Найбільший прибуток отримала корпорація «Рошен» – 7,9 млрд грн. За даними аналітиків, понад 90% прибутку всієї галузі забезпечують дві структури бізнесу Петра Порошенка – кондитерська корпорація та Вінницька фабрика. Разом вони заробили майже 7,95 млрд грн.

У січні 2026 року «Рошен» також отримала ліцензію на відкриття складу тимчасового зберігання. Це дозволяє компанії приймати та зберігати імпортні товари, які ще не пройшли митне оформлення. Аналітики зауважили, що такий механізм дає можливість відтермінувати сплату мита до 90 днів та зменшити витрати на логістику.

Окремо у VKURSI вивчили державні тендери у сфері солодощів. Найчастіше перемагала у них у 2025 році дніпровська компанія «Майстерня солодких подарунків» (MSP), яка спеціалізується на корпоративних подарунках. Компанія виграла 76 тендерів на загальну суму 22 млн грн.

Серед найбільших контрактів – постачання дитячих новорічних подарунків для установ та навчальних закладів. У 2025 році компанія отримала 28 млн грн доходу та 225 тис. грн прибутку.

Чому дорожчає шоколад?

Аналітики наголосили на глобальному подорожчанні какао. У 2023–2025 роках світовий ринок зіткнувся з неврожаями в країнах Африки, які забезпечують близько 60% виробництва какао-бобів у світі. У грудні 2024 року ціни на какао сягнули майже 12 тис. доларів за тонну, що на 185% більше, ніж на початку того ж року.

Оскільки Україна повністю залежить від імпорту какао-сировини, зростання світових цін безпосередньо впливає і на українських виробників. Середня вартість імпортованих какао-виробів у січні-вересні 2025 року зросла до 9 457 доларів за тонну, що на 51% більше, ніж роком раніше.

Як писав ZAXID.NET раніше, корпорація «Рошен» увійшла до списку найбільших кондитерських компаній світу за даними Global Growth Insights. Українська компанія зайняла 13-те місце задекларувавши дохід 1,5 млрд доларів.