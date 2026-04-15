Roshen виходить на ринок Великої Британії

Корпорація Roshen планує вийти на кондитерський ринок Великої Британії, обсяг якого оцінюють у понад 5 млрд фунтів стерлінгів. Про це повідомив комерційний директор корпорації у Західній Європі та Великій Британії Дмитро Січкар.

У компанії зазначили, що британський ринок є висококонкурентним, однак відкритим до брендів із якісною продукцією. Також у Roshen нагадали, що їх корпорація уже працює більш ніж на 15 європейських ринках і готова масштабувати свою присутність у Великій Британії.

Асортимент для нового ринку включатиме шоколад, карамель, печиво та подарункові набори. Наразі компанія веде переговори з місцевими ритейлерами, дистриб’юторами та оптовими партнерами щодо розширення їхнього асортименту українською продукцією.

Roshen виробляє близько 320 найменувань кондитерських виробів і за підсумками 2025 року посідає 27-ме місце серед найбільших виробників солодощів у світі. Річний обсяг виробництва становить близько 300 тис. тонн.

Компанія продовжує розширення на європейському ринку, нещодавно вона відкрила другий фірмовий магазин у Бухаресті. До складу корпорації входять виробничі потужності в Україні та за кордоном, зокрема фабрика у литовській Клайпеді. Наприкінці 2024 року Roshen зупинила виробництво на Bonbonetti Choco через нерентабельність. Кінцевим бенефіціаром компанії є Олексій Порошенко.

Як писав ZAXID.NET, Roshen увійшла до списку 17 найбільших кондитерських компаній світу за даними аналітичної платформи Global Growth Insights, зайнявши 13-те місце з доходом у 1,5 млрд доларів.