Перший магазин Roshen відкрився у центрі Бухаресту

Українська кондитерська компанія Roshen відкрила свій перший фірмовий магазин на території Європейського Союзу. Перша крамниця розпочала роботу у Румунії, повідомив у суботу, 8 листопада, телеканал «Прямий».

Магазин відкрили у центрі румунського Бухареста біля Палацу Пергаменту. Крамниця стала першим представництвом Roshen у країнах ЄС.

За словами маркетинг-директорки румунської філії Roshen Йолени Пуринару, магазин зробив акцент на атмосфері та візуальному оточенні. Зокрема, йдеться про інтерактивні вітрини, створені дизайнерами та художниками з України. Серед атракцій – дзеркало з елементами штучного інтелекту, яке дозволяє зробити фото в новому образі.

У двоповерховому магазині Roshen в Бухаресті представили повний асортимент товару, який є в Україні. Надалі компанія хоче розширити мережу магазинів у найбільших містах Румунії.

Зазначимо, Roshen є найбільшим виробником солодощів в Україні. Кондитерська корпорація включає чотири фабрики у Вінниці, Києві та Кременчуці, а також Вінницький молочний завод, бориспільський Бісквітний комплекс.

За кордоном Roshen виготовляла продукцію на Клайпедській кондитерській фабриці у Литві та фабриці Bonbonetti Choco в Угорщині. Нагадаємо, наприкінці 2024 року Roshen зупинила виробництво на Bonbonetti Choco через нерентабельність. Крім того, Roshen мала завод у російському Ліпєцку, проте зупинила його роботу у 2017 році.