«Ябко» повідомило про перехід на нову, прозору систему ведення бізнесу

Дві великі українські мережі – продуктовий «Маркетопт» та продавець техніки «Ябко» майже одночасно оголосили про масштабну зміну підходів до ведення бізнесу. Компанії повідомили про рішення відмовитися від схем із масовим використанням ФОПів і натомість перейти на прозорі моделі роботи та повністю дотримуватися податкового законодавства.

На перший погляд, це виглядає як добровільна детінізація. Та, як пише «Економічна правда», ці заяви пролунали після кримінальних проваджень Бюро економічної безпеки та тривалої публічної кампанії голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, який називав обидві мережі прикладами масштабного ухилення від податків.

Що заявили у «Маркетопт»?

21 травня мережа «Маркетопт» офіційно повідомила про початок масштабної реорганізації. Компанія анонсувала перехід до роботи через єдину юридичну особу, оновлення систем обліку та звітності, а також забезпечення прозорого оподаткування.

У БЕБ зауважили, що понад 400 магазинів мережі були оформлені через близько 3,5 тисячі ФОПів. Частину з них, за версією слідства, використовували для мінімізації податків і зменшення витрат на оплату праці.

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У квітні правоохоронці провели обшуки в об’єктах мережі та вилучили документацію, комп’ютерну техніку, банківські картки, готівку й матеріали так званої «чорної бухгалтерії». Примітно, що навіть після обшуків мережа продовжувала використовувати практику видачі кількох чеків на одну покупку, що є ознакою дроблення бізнесу. Лише згодом компанія заявила, що для повної перебудови роботи потрібен час.

«Ябко» теж відмовляється від ФОП-моделі

Схожу заяву через день оприлюднила мережа магазинів техніки «Ябко». У компанії заявили, що вже розпочали трансформацію бізнесу після зауважень з боку БЕБ щодо організації податкових і розрахункових процесів.

За даними слідства, правоохоронці перевіряють діяльність мережі у справі про можливе ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час обшуків було вилучено техніку на десятки мільйонів гривень. Також перевіряється походження частини товарів.

У «Ябко» всі звинувачення щодо контрабанди заперечують. Компанія заявила, що поступово відмовляється від практик, які сформувалися в попередні роки, та переходить до нових стандартів роботи.

До слова, основна юридична особа «Ябка» – ТОВ «Спешлтех», зареєстроване у 2024 році у Львові. За даними YouControl, власниками є Микола Кахнич і Віталій Турковець. До квітня кінцевою бенефіціаркою була Анна Брижак, колишня керівниця фірми «В-113», яку пов’язують з ексдепутатом Петром Димінським. Останній переховується за кордоном через, імовірно, вчинену у 2017 році смертельну ДТП.

До чого тут Данило Гетманцев?

Ще до активних дій БЕБ обидві мережі неодноразово ставали об’єктом критики голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева. Найбільше уваги депутат приділяв саме «Маркетопту». Він публічно заявляв, що мережа використовує масштабну схему дроблення бізнесу на ФОПів, через що бюджет нібито недоотримав понад 1 млрд грн податків.

Водночас джерела серед правоохоронців повідомили «Економічній правді,» що така активність може бути пов’язана з особистим конфліктом між Гетманцевим і власниками мережі. Сам депутат це категорично заперечує. За його словами, історії про особисті мотиви з’являються щоразу, коли він публічно атакує великі компанії, які використовують податкові схеми.

У БЕБ новий підхід до бізнесу?

За інформацією джерел «ЕП», обидві компанії пішли на компроміс із БЕБ. Суть домовленостей полягає в тому, що бізнес компенсує несплачені податки, сплачує штрафи та перебудовує свою модель роботи. Натомість кримінальні провадження можуть бути закриті в передбаченому законом порядку. У Бюро сподіваються, що такий підхід стане сигналом для інших великих компаній, які досі працюють через схеми дроблення бізнесу.

Втім, у політичних колах також звернули увагу на інший момент. Кампанія з публічного «виходу з тіні» збіглася в часі зі звітом директора БЕБ Олександра Цивінського перед фінансовим комітетом Верховної Ради, який очолює саме Гетманцев.

Тому головне питання залишається відкритим: чи справді йдеться про початок масштабної детінізації великого бізнесу, чи про показову історію успіху напередодні оцінки роботи нового керівництва БЕБ.

Відповідь буде вже найближчими місяцями. Якщо «Маркетопт» і «Ябко» справді відмовляться від схем із ФОПами, держава отримає додаткові податкові надходження. Якщо ж зміни залишаться лише на рівні заяв, історія може перетворитися на чергову імітацію боротьби з тіньовою економікою.

До слова, ZAXID.NET раніше повідомляв, що львівська мережа електроніки AppleRoom могла перейти під контроль «Ябка» або опинитися в орбіті компанії. Річ у тім, що після зміни власників AppleRoom замовлення на сайті мережі почала обробляти компанія «Спешлтех» – основна операційна структура «Ябка». Крім того, обидва бізнеси були пов'язані спільною адресою у Львові, окремими ФОПами-продавцями та низкою інших непрямих ознак. У «Ябку» заперечували будь-яке поглинання AppleRoom і заявляли, що між компаніями існують лише партнерські відносини без спільного управління чи контролю.