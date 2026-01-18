Під підлогою буса було заховано 829 одиниць техніки Apple

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що затримана на Львівщині партія контрабанди товарів Apple пов’язана із мережею магазинів «Ябко». Компанія заявила, що не має стосунку до цих товарів.

«Підписники ставлять пряме питання – дам пряму відповідь. Так, це телефони Ябко. Малесенька партія із великого контрабандного потоку. Жодного телефону група (не можу назвати компанією цю мережу подрібнену на ФОПів) не придбає у офіційного дистрибʼютора. Звідки береться товар? Так, на це питання правоохоронці не можуть дати відповідь вже два роки», – написав Данило Гетьманцев у своєму телеграмі 17 січня.

Таким чином нардеп відреагував на затримання львівськими митниками великої партії контрабанди товарів Apple – мова про 829 товарів, з яких 501 – це телефони, переважно iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 15 Pro Max. Загальна вартість вилученої техніки, яка була захована під підлогою буса, становить 35,5 млн грн.

Компанія «Ябко» відреагувала на публічні звинувачення Данила Гетьманцева, заявивши, що не має стосунку до цієї техніки.

«За увесь час нашої діяльності жодним вироком суду не встановлено фактів контрабанди з боку мережі магазинів «Ябко». Так само відсутні судові рішення, які підтверджували б озвучені публічно звинувачення», – йдеться у заяві компанії, де також зазначено, що схожі звинувачення завдають шкоди діловій репутації.

Для уникнення маніпуляцій компанія «Ябко» повідомила, що оборот офіційно розмитненої продукції у 2025 році становить 1 680,55 млн грн (без ПДВ), а сума податків сплачених при імпорті – 332,4 млн грн.