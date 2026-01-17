Під підлогою буса було заховано 829 одиниць техніки Apple

Вночі у п’ятницю, 16 січня, у пункті пропуску на кордоні з Польщею львівські митники виявили у мікроавтобусі мешканця Львівщини контрабанду товарів Apple на понад 35 млн грн.

Як вказано у повідомленні Львівської митниці, 16 січня близько 23:30 в пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» із Польщі прибув мікроавтобус Renault Trafic. Для проходження митного контролю 37-річний водій – житель Самбірщини обрав смугу «зелений коридор».

Під час поглибленого огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах авто спеціально обладнане сховище.

Під підлогою буса було заховано 829 одиниць техніки Apple. Зокрема, 501 телефон Apple, переважно iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 15 Pro Max. Крім того, «під килимком» знаходились 211 навушників AirPods і 117 смарт-годинників Apple Watch. Приблизна вартість товарів – 35,5 млн грн.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 (Переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ. Приховані товари і транспортний засіб вилучено до вирішення справи у суді.