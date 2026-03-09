Водію загрожує вісім років увʼязнення

Державне бюро розслідувань затримало на Сумщині посадовця філії «Ліси України», який у нетверезому стані збив 15-річну дівчину. Про це у понеділок, 9 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

ДТП сталась у суботу, 7 березня, близько 19:30 у місті Кролевець Сумської області. Інженер з охорони та захисту лісу філії Північного лісового фонду держпідприємства «Ліси України» збив 15-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги. Встановлено, що чоловік перебував за кермом у нетверезому стані.

Постраждала отримала тяжкі травми та наразі перебуває у лікарні. Співробітника лісгоспу затримали та оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Підозрюваному загрожує до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Тернополі внаслідок ДТП загинули двоє рятувальників. Їхній автомобіль Renault Kangoo зіштовхнувся з Mercedes, водій якого у нетверезому стані під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху.