Сили оборони стримують російські війська й на інших ділянках фронту

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що вперше із 2024 року українські війська за місяць відновили контроль над більшою територією, аніж за той самий час захопила російська армія. Про це він написав в понеділок, 9 березня.

«Продовжуємо контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 км2. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 км2 території», – сказав головком.

Сирський також зазначив, що на інших ділянках фронту Сили оборони стримують російські війська та місцями просуваються вперед.

Він підкреслив, що попри майже трикратну чисельну перевагу російської армії, активні дії українських військових змушують ворога переносити строки своїх операцій та перекидати підрозділи з інших напрямків.

Крім того, українські сили завдають ударів по цілях на території РФ. За словами Сирського, у лютому засобами DeepStrike було уражено 85 об’єктів. У результаті таких атак загальні обсяги переробки нафти в Росії скоротилися на 24,8%.

«Окремо слід виділити наш результативний ракетний удар по Воткінському заводу в Удмуртії, що виробляє ракети “Іскандер-М”, “Орєшнік” та інші. Крім того, зменшення на 18% застосувань росіянами FPV-дронів у лютому – імовірний ефект від ураження нами арсеналів ворожих БпЛА», – написав Олександр Сирський.

До слова, у січні 2026 року Олександр Сирський повідомив, що українська армія планує не лише оборонятися, а й здійснювати наступальні дії.