Блогер та інтерв’юер Володимир Золкін, який здобув популярність завдяки інтерв’ю з російськими військовополоненими, отримав бронювання від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це йдеться в розслідуванні народного депутата Ярослава Железняка, оприлюдненого 9 березня.

На початку відео депутат посилається на судовий вирок, згідно з яким у липні 2010 року в селі Петропавлівська Борщагівка тодішній міліціонер Володимир Золкін разом зі знайомим під час конфлікту вбили чоловіка. Судово-медична експертиза встановила, що потерпілий зазнав численних ударів тупими предметами, зокрема руками, ногами та дошкою. У листопаді 2014 року суд визнав Золкіна винним в умисному вбивстві та засудив до 14 років позбавлення волі.

До січня 2017 року він відбував покарання в Менській виправній колонії, однак вийшов на свободу умовно-достроково після семи років. У вироку також зазначено, що з жовтня 2015 року Золкін за власною ініціативою допомагав як помічник старости православної церкви Святого Миколая при цій колонії.

Після виходу на волю Володимир Золкін, зокрема, почав займатися блогінгом. Активісти звертали увагу на його можливі зв’язки з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, а також участь у висвітленні пропагандистської акції «Безсмертний полк» у травні 2019 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну впізнаваність Золкіна в інтернеті помітно виросла. Він почав записувати інтерв’ю з російськими військовими, які потрапили в полон до Сил оборони України.

У жовтні 2025 року Золкіна також найняли ведучим програми «Плюси Мінуси» на телеканалі «Ми – Україна+».

За словами Железняка, торік блогер активно почав захищати колишнього бізнес-партнера президента Тимура Міндіча та критикувати роботу антикорупційних органів – НАБУ і САП.

«У листопаді 2025 року Петров, Іванов та чомусь саме Золкін активно кричали, що немає ніяких “плівок Міндіча” і це все фейк», – каже Ярослав Железняк.

Також Володимир Золкін на етерах політтехнолога, співведучого ютуб-каналу «Ісландія» Володимира Петрова активно заявляв про відсутність «справедливої мобілізації» в Україні. Сам же блогер у коментарях своїм хейтерам казав, що не воює, бо його ще «просто не мобілізували» й він «не останній в Києві», кого можна мобілізовувати.

У Міністерстві оборони повідомили, що 44-річного Золкіна знято зі загального військового обліку та поставлено на спеціальний облік однією зі спецслужб. У СБУ водночас заперечили, що блогер перебуває в їхньому резерві.

У Головному управлінні розвідки на запит депутата відповіли, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про зняття Володимира Золкіна з військового обліку. Водночас джерела нардепа у воєнній розвідці заявили, що Золкін перебуває у структурі цього органу.

Що стосується доходів Володимира Золкіна, основний прибуток він отримує зі свого ютуб-каналу. Станом на березень 2026 року його аудиторія перевищує 2,3 млн підписників. Щомісячні заробітки блогера можуть становити кілька тисяч доларів, а також доповнюються донатами та спонсорськими внесками.

Після початку повномасштабної війни родина блогера придбала кілька автомобілів. У липні 2022 року автомобіль Fiat оформили на його дружину, у 2023 році сім’я купила кросовер Hyundai Tucson, а в жовтні 2025 року Золкін придбав BMW X5, привезений зі США.

Водночас джерела тимчасової слідчої комісії надали податкові дані, згідно з якими у період із 2021 року до листопада 2025 року блогер майже не декларував доходів. Це дуже дивно через його непогані заробітки на ютубі та купівлі авто, зазначив Железняк.