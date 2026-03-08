Отруєння трапилось у будинку на вулиці Медова, 8 у Львові

У ніч на неділю, 8 березня, у Львові двоє людей отруїлися чадним газом. Постраждалих госпіталізували до міських лікарень. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інцидент трапився 8 березня, близько 00:40 у трьохповерховому житловому будинку на вул. Медова, 8. Внаслідок отруєння постраждало двоє дорослих людей: 26-річна жінка та 29-річний чоловік. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості. Чоловіка та жінку госпіталізували в Університетську лікарню ЛНМУ імені Данила Галицького.

У будинку, де стався витік, призупинили подачу газу в квартири, та працюють відповідні служби. Внаслідок інциденту аварійна газова служба тимчасово припинила подачу газу до квартир та з’ясовує обставини події.